Miks on planeedid ja tähed ümmargused?

Rahvusvaheline Astronoomia Liit otsustas 2006. aastal, et taevakeha võib nimetada planeediks või kääbusplaneediks ainult siis, kui see on ümmargune.

Taevakeha muudab ümmarguseks raskusjõud. Tähed ja planeedid on nii massiivsed, et nende raskusjõud ületab alati kõik teised jõud ja muudab need ümmarguseks. Väiksemad taevakehad, nagu näiteks asteroidid ja pisemad kuud, on enamasti korrapäratu kujuga.

Austraalia riikliku ülikooli astrofüüsikud on välja arvutanud, et kriitiliseks piiriks on taevakehal umbes 6000 kilomeetrine läbimõõt. Sellest suurema läbimõõduga kiviasteroid muutub alati ümmarguseks.

