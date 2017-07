Erakordne: loe Salemi nõiajahi tunnistaja ütluseid

Ühendriikides on kombeks, et enne kohtusse minekut kohtuvad advokaadid kõikide asjasse puutuvate isikutega ja võtavad neilt vande all tunnistusi. Need ütlused salvestatakse ja nende alusel toimub hiljem ka kohtuprotsess, vahendab History.

«Ma olin jälle väga haige ja tundsin talla all tugevaid torkeid, pärast mõnda aega, kamina ees toolil istudes, nägin ilmselt Margaret Scotti kujutist, kes tõmbas mind pikali maha ja piinas ja näpistas mind palju.» Nii vandus teismeline Mary Daniel, kelle kohtueelne tunnistus pandi kirja 15. septembril 1692. aastal Salemis.

77-aastane Margaret Scott oli ainuke inimene Rawley linnas Massachusettsis, keda süüdistati nõiaks olemises. Kokku hukati Salemi nõiajahi perioodil, mis kestis 1692. aasta veebruarist 1693. aasta maini, 19 inimest. Lisaks surid viis inimest vangis.

Scotti kohtuprotsessist on säilinud tavapärasest vähem dokumente, mistõttu on igasugune leid erakordne. Kokku kogutud materjalidest paistab, et Scotti naabrid kahtlustasid teda nõiduse harrastamises peaaegu 20 aastat. Nagu kõik teised naised, keda nõiduses süüdistati, oli ka Scott vaene, vana lesk, kel ei jäänud elus püsimiseks muud üle, kui kerjata ning kogukond oli ta enda hulgast välja heitnud. Mitmed Scotti lapsed olid noores eas surnud, mis kehtis ka palju teiste nõiduses süüdistatute kohta.

Kuigi palju ei ole teada tema süüdistaja Mary Danieli kohta, arvatakse, et ta töötas Rowley linna ministri, püha isa Edward Paysoni juures teenijannana. Teiste hulgas tunnistasid Scotti vastu veel ka Rawley linna prominendi 17-aastane tütar Frances Wicom ja Sarah Coleman, kes süüdistas naist «torkimises, näpistamises ja kägistamises.» Wicomi isa oli protsessis üks peamistest süüdistajatest, kes väitis, et Scott tegi ta härjad liikumatuks ja mees ei saa enam oma põldu harida.

See dokument pandi hiljuti ka New Yorgis oksjonile ning see osteti minutitega ära 137 500 dollari eest. See on rekordiline summa, sest kunagi varem ei ole ühegi Salemi nõiajahiga seotud dokumendi või eseme eest makstud nii palju. Enne oksjonit arvati, et dokument müüakse 50 000 kuni 80 000 dollari eest.

«Hagid on tavaliselt huvitavad, sest seal on täpselt kirjas, milles inimest süüdistatakse. Kohtueelsed tunnistused on aga veelgi põnevamad, sest nii hakkad kuulma inimeste hääli, kes naist süüdistasid,» sõnas Salemi nõiaprotsesside ajaloolane Margo Burns.

Täismahus tekst, mida Mary Daniel kohtueelses tunnistuses vande all rääkis:

«Ma olin jälle väga haige ja tundsin talla all tugevaid torkeid. Pärast mõnda aega, kamina ees toolil istudes, nägin ilmselt Margaret Scotti kujutist, kes tõmbas mind pikali maha, piinas ja näpistas mind palju ning ma nägin kuidas ta ära läks. Mina olin tardunud ja jäin nii järgmise hommikuni, tundes oma keelel erakordset raskust...

Siis ilmus mulle ühe naise kujutis, kes paistis vaatavat ja rääkivat väga ägedalt ja vihaselt, ta peksis ja näpistas mind. Ta tõi mulle kannatusi ja ütles, et ma ei oleks pidanud nii ütlema või kellelegi selliseid asju rääkima... Mõnes episoodis, mis mul hiljem oli, olin ma täiesti tundetu ja ma ei teadnud, kes see oli, kes mulle kannatusi tõi. Ühes episoodis (selle alguses) mulle tundus, et ma nägin Goodw Jacksonit ja lesk Scott tuli oma kaaslastega minu tuppa. Üks neist tuli istus mulle otsa, et ma ei saaks liigutada... Teises episoodis ma nägin, kuidas Scott minu tuppa ilmus ja ta tõi mulle kannatusi. Ma jäingi nii, kuniks ma nägin jälle Scotti ja ta võttis mult käest kinni ning nii sain ma kõnevõime tagasi just nagu varem. Viimane episood oli mul viimasel puhkepäeval, mil ma nägin nelja või viie naise kujutisi, kellest üks oli ka lesk Scott, ülejäänuid ma ei tundnud, kuid nad ei teinud ka mulle haiget, ainult lesk Scott tegi.»