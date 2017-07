Kalad vahetavad äravisatud antibeebipillide tõttu sugu

Exeteri ülikoolis läbiviidud uuringust selgub, et viiendikul jõgede isaskaladel on hakanud ilmnema emaskalade tunnused, muuhulgas on nad hakanud ka mune tootma. Mõnedel kaladel on vähenenud ka spermatootlikus ning nad on vähem agressiivsed ja ei näita välja enam oma võistlushimu, mistõttu ei saa nad ilmselt ka tulevikus järglaseid, vahendab Telegraph.

Muuhulgas saavad kalad kemikaale, mis selliseid muutuseid tekitavad tualettpottidest alla lastud antibeebipillidest, puhastustoodetest, plastikust ja kosmeetikast.

Ülikooli professor Charles Tyler selgitas, et selliste kalade järeltulijad võivad kemikaalidele olla tulevikus veelgi vastuvõtlikumad. «Me näitame, et need kemikaalid võivad kaladele avaldada palju suuremat mõju, kui me arvasime,» selgitas Tyler peagi täielikult avaldatava teadustöö tulemusi.

«Kasutades transgeneetilisi kalasid nägime kemikaalide otsest mõju reaalajas. Nii näitasime, et östrogeenid, mida leidub mõnedes plastiktoodetes, mõjutavad südameklappe,» rääkis Tyler.

Uuringust selgus, et 20 protsendil magevee isaskaladel, kes elasid 50 erinevas kohas, ilmnes emaskaladele omaseid tunnusjooni. Lisaks antibeebipillidele mõjutavad kalade käitumist ka antidepressandid. Kokku on reoveejaamadest leitud üle 200 kemikaali, mis võivad kaladele halvasti mõjuda.