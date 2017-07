Austraalia tiigermaod jäävad pimedaks

Lõuna-Austraalias elavad tiigermaod peavad iga päev toidu nimel pidama tõsist võitlust, mis on mitmed neist ka pimedaks jätnud. Ometi on maod end mõnusalt täissöönud ja otsest ohtu nende elule peavigastustest ei teki, vahendab BBC.

Maod elavad hõbekajakate koloonia lähistel ning roomajate lemmikeineks on just nende lindude vastsündinud pojad. Kuna hõbekajakad munevad aasta läbi, on madudel pidevalt värske liha toidulaual olemas.

Kajakad aga ei taha oma poegadest niisama loobuda ja oma tugevate ja teravate nokkadega ründavad nad pidevalt madusid. Nad oskavad sihtida ka pead, mistõttu saavad paljud maod peavigastusi ja iga kümnes jääb ilma nägemisest.

Kuna tiigermaod suudavad oma harulise keelega erakordselt hästi lõhnu tunnetada ei jää nad aga nälga. Need maod tunnetavad keele mõlema haruga lõhnasid erinevalt ja saavad aru, kummale poolele on lõhn lähemal. Seetõttu suudavad nad ka kajakapesad edukalt üles leida siis, kui neil nägemisvõime puudub.

Kui madu on aga pesa juba üles leidnud, ei ole kajakapojal enam pääsu ja madu saab taaskord kõhu täis süüa.