Täna ajaloos 02.07: USA õhuvägede õnnetusest saab alguse kuulus UFO-vandenõu

Kui sõjavägi oli piirkonna sisse piiranud läksid lahti kuulujutud, et alla oli kukkunud UFO. Tegemist oli salastatud operatsiooniga ja saladuse tagamiseks andis Roswelli baasi teavitusohvitser Walter Haut välja pressiteate, kus väitis, et baasi isikkoosseisu valduses on Roswelli-lähedase rantšo territooriumil alla kukkunud «lendava taldriku» (flying disc) jäänused. USA õhuvägi lükkas pressiteate väite samal päeval ümber.

Õhupall oli seotud USA armee salajase projektiga Project Mogul, mille eesmärk oli õhupallidele pandud mikrofonide abil seirata Nõukogude Liidu tuumakatsetuste tekitatud õhulaineid. Projekti salajase loomu tõttu väitis USA õhuvägi, et tegu oli ilmajaama õhupalliga ega avaldanud seadme tegelikku eesmärki.

Roswelli juhtumi teemal on tehtud dokumentaalfilme ja seriaale, kirjutatud raamatuid ja loodud lugematu hulk veebilehti.

2. juuli sündmused Eestis:

1923 – Asutati Eesti-Vene Kaubanduskoda, mis pidi aitama kaasa kahe maa majanduslikule lähenemisele.

1926 – Vabariigi valitsuse otsusega anti Tõrvale ja Türile linnaõigused.

1949 – paavst Pius XII võttis vastu Peaministri Vabariigi Presidendi ülesandeis August Rei.

1990 – Nõukogude Liidu valitsuse korraldusega loodi riiklik harukondadevaheline assotsiatsioon Integral, takistamaks majanduslikult Eesti iseseisvuspüüdlusi. 7. augustil peatas Eesti Ülemnõukogu oma otsusega Integrali tegevuse.

1991 – Narva linnavolikogu korraldusega likvideeriti tollipunktid administratiivpiiril. Puhkes nn. Narva kriis, mis kestis 17. juulini.

2000 – Kalevi suursõidul hukkus mitmekordne maailmameister, iirlane, Joey Dunlop.

Ja maailmas:

1494 – Hispaania ratifitseeris Tordesillase lepingu, millega tema ja Portugal määrasid oma valduste piirid Ameerikas.

1644 – Inglise kodusõda: Marston Moori lahing.

1698 – Tomas Savery patenteeris esimese aurumasina.

1777 – Vermonti Vabariigis keelustati esimesena Ameerikas orjapidamine.

1823 – Portugal kaotas Bahia, oma viimase tugipunkti Brasiilias.

1850 – Benjamin J. Lane patenteeris esimese gaasimaski.

1853 – algas Krimmi sõda.

1897 – Guglielmo Marconi sai raadio patendi.

1900 – esimene tsepeliinilend Konstanzi järve kohal.

1934 – lõppes Pikkade nugade öö.

1937 – Amelia Earhartist kuuldi tema ümbermaailmalennul viimast korda.

1994 – Colombias tapeti jalgpallur Andrés Escobar, kes maailmameistrivõistlustel lõi mängus USA-ga omavärava.