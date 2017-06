Uuring: kakaduud on inimestega arvatust sarnasemad

Uuringutegijad võtsid Austraalias vaatluse alla 18 ronkkakaduud (Probosciger aterrimus). Selgus, et kui isased kakaduud tahavad emastele muljet avaldada, haaravad nad puuoksa ja hakkavad sellega rütmiliselt vastu õõnsat puud lööma, kirjutab Science.

Teadustöö autorid arvavad, et ebatavalise tegevuse põhjuseks on soov tähelepanu saada. Lärmi tehes kuulevad nende olemasolust nimelt ka kaugemal asuvad emaslinnud.

Abivahendiga muusika tegemist ei ole loomade juures varem täheldatud. Isegi mitte šimpansite puhul, kes on inimestega üsna sarnased. Nüüd tuleb aga välja, et kakaduud on rütmi löömise osas pea sama osavad kui inimesed – löögid vastu puud on korrapärased ja loovad järjepideva rütmi.

Uuringuautorid soovivad tulevikus uurida ka seda, kuidas muutub kakaduude rütmi löömine siis, kui teine isaslind on kuuldekaugusel.

Vaata videost, kuidas ronkkakaduu «trummi mängimine» välja näeb!