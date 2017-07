Põlenud luud jutustavad rääkimata lugu Eesti esiajaloost

Arvestades, et Eesti ajaloos oli põletusmatus pikka aega – pronksiajast muinasaja lõpuni – üsna tavaline lahkunute siitilmast ärasaatmise vorm, võib näida üllatav, et seni ei teadnud arheoloogid ja antropoloogid sedagi, kui palju inimesi sellistesse matusepaikdesse oli maetud.

«Põlenud luud on keeruline uurimisallikas ja neist informatsiooni kätte saamine hästi aeganõudev, tulemusi on aga suhteliselt vähe. Lisaks on Eestis ka vähe antropolooge ja osteolooge (luude uurijaid – K. M.) olnud. Selle tööga oleme esmakordselt heitmas valgust sellele, kui palju inimesi maeti ühte põletusmatustega kalmesse, kes need inimesed olid – kas nad olid mehed, naised või lapsed või kui vanalt nad surid,» selgitas Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu teadur Raili Allmäe oma hiljuti kaitstud doktoritöö ainulaadsust.

Eri paigus eri kombed

Luulised inimsäilmed, mille põhjal Allmäe oma uuringu läbi viis, pärinesid kümnest Läänemaa ja viiest Kagu-Eesti matmispaigast. Juba leiukohtade esialgne arheoloogiline uurimine andis tunnistust muistsete eestlaste matmiskommete mitmekesisusest. Kui Lääne-Eesti kivikalmetes oli toimunud surnukehade krematsioon kalme alal, siis Kagu-Eestis hoopis kusagil kalmistust kaugemal. Pärast tuleriida kustumist korjati Kagu-Eestis põlenud luud tuleasemelt kokku ja maeti kääbastesse kompaktsete kogumitena, tihtipeale koguni spetsiaalsetes anumates. Läänemaal aga puistati põlenud inimsäilmed kustunud tuleriida ümbrusesse, kuid ei saa ka välistada, et need maeti mitmesse eri kohta.

Edasisel uurimisel ilmnesid erinevused ka Läänemaa kivikalmete ja Kagu-Eesti kääbaskalmistute luumaterjalis. Kagu-Eesti kääbastes on luulised jäänused suhteliselt hästi loetavad, sest luukatked on oluliselt suuremad kui Läänemaal. Kääbaste materjalist on loetav ligi 80 protsenti, Läänemaa omadest aga vaid 15.

Sellised põlenud ja aastasadu loodusjõudude poolt kulutatud jäänused näevad asjatundmatule pilgule tänapäeval välja küllaltki ilmetu puruna. Üks erialateadlaste vaidlusteemadest ongi, et kuidas luud nii väikesteks tükkideks said – nii mõnegi uurija hinnangul on väga tõenäoline, et luud purustati juba kohe pärast põletamist võimaliku matmiskombestiku osana. Teised jälle leiavad, et sadade jäätumis- ja sulamistsüklite jooksul on loodus lihtsalt oma töö teinud.

On kuidas on, aga osteoloogi terase pilguga on võimalik sellestki purust leida jälgi maetute ja nende kommete kohta. Näiteks selgus, et kui Kagu-Eesti kääbastesse olid põletatult maetud nii täiskasvanud kui ka lapsed, siis Läänemaal kohtas laste põlenud säilmeid harva. Kuidas vanad läänlased oma surnud lastega talitasid, on praegu keeruline isegi oletada (vaata kõrvallugu).

Mõnede leidude puhul ütleb juba üksnes nende välimus matmiskommete kohta küllaltki palju.

«Mõned luud on täiesti valged ja puhtad. See näitab, et muistsed inimesed olid oma surnute jäänustega ümber käimisel väga hoolsad – korjasid kõik tuleasemelt puhtalt välja. Selline asi kõneleb ju väga palju omaaegsest matmiskombestikust – kas luutükid korjati hoolikalt kokku või maeti koos tuleaseme jäänustega: söe, tahma ja esemete katketega,» rääkis Allmäe.