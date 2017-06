Piltuudis: kosmoseagentuur tegi ajaloolise foto ühest öötaeva suuremast tähest

Pildil paistev oranž laik on meie öötaevas ereduselt üheksas täht Betelgeuse, mille raadius on tegelikult umbes 1400 korda suurem kui Päikese oma. Valgusel kulub Betelgeuse’ilt meieni jõudmiseks ligi 600 aastat. Kuna tegemist on punase superhiiglase klassi kuuluva tähega, on tema eluiga küllaltki lühike – kuigi tema vanuseks hinnatakse kaheksa miljonit aastat, on ta juba praegu plahvatamise ja supernoovaks muutumise äärel. Kui see juhtub, on plahvatus nii suur, et peaks olema Maalt nähtav ka päise päeva ajal.

Pildilt on näha tähe väljasopistused, mis on aga teaduslikult väärtuslik info. Nimelt on täht tegelikult siiski ümmargune, kuju muundumine on aga tingitud tähe pinnalt lenduvatest kuumadest gaasidest.

Mida teadlased fotolt välja lugeda suudavad, võib lähemalt lugeda väljaandes arXiv avaldatud teadusartiklist.