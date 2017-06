Leiutis, mis tegi miljonite inimeste elu mugavamaks

Esimene kõne käeshoitava mobiiltelefoniga tehti 3. aprillil 1973. aastal, kirjutab Know Your Mobile. Kõne tegi Martin Cooper, kes oli Motorola insener ja juht ning prototüübi looja. Mobiiltelefon kaalus pisut üle ühe kilogrammi, oli 23 cm pikk, 13 cm paks ja 4,45 cm lai. Sellega sai järjest rääkida 30 minutit, seejärel tuli see 10 tunniks laadima panna.

Esimene Motorola kommertslik mobiiltelefon jõudis turule aga kümme aastat hiljem ehk 1983. aastal. Mudelit Motorola DynaTAC 8000X pidi laadima 6 tundi.