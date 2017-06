Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

On igati tervitatav, et Tartu lähistele, Emajõe kaldale plaanitakse tselluloositehast, mis kasutaks puitu efektiivsemalt ning looks seeläbi ka Eesti loodusvaradest valmistatule lisandväärtuse, märkis Eesti maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi vanemteadur Raul Rosenvald. Suuremat tulu oleks oodata ka kohalikele metsaomanikele, sest nõudluse suurenedes peaks kerkima ka puidu hind. Need kaks aspekti paistavad aga paraku olevat ainsad, mis lähevad kokku uue tehase ja siinse säästva metsanduse põhimõtetega.

Mis juhtuks Emajõe ja sealt edasi ka Peipsi järvega, kui suur tehas tuleks just Tartumaale?

Mida teadlased plaanitava tselluloositehase keskkonnamõjudest rääkisid, loe lähemalt ERR Novaatorist või kuula juttu järelvaatamises Atlases.