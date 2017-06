Foto: teadlased avastasid uue konnaliigi, kelle süda on läbi naha näha

Rahvusvahelise teadlastetiimi sõnul on tegu uue liigiga, kirjutab Science News. Uuele konnaliigile pandi nimeks Hyalinobatrachium yaku. Eriliseks muudab liigi see, et nende kõhualune on justkui klaasist. Läbi naha on selgelt näha nii pisike süda, neerud kui ka uriinipõis.

Uude liiki kuuluvad isendid leiti Ecuadori kirdeosast Amazonase madalikult. Uuringuautorite sõnul on läbi naha südame nägemine isegi klaaskonnade puhul väga haruldane. Ainult kahel liigil peale Hyalinobatrachium yaku on süda lisaks teistele siseorganitele näha.

Teadusuuring ilmus ajakirjas ZooKeys.