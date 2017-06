Volli Kalm annab reedel TÜ rektorina ametivande

30. juunil 2017 kell 16.00 toimub Tartu ülikooli aulas ülikooli nõukogu ja senati avatud istungil professor Volli Kalmu inaugureerimine. Pärast ülikooli nõukogu esimehe Ruth Oltjeri sõnavõttu annab rektor ametivande. Tartu ülikooli 85. rektorina jätkavale Kalmule annab ametiraha üle president Kersti Kaljulaid.

Viieks aastaks rektoriametisse asuv Kalm peab inauguratsioonikõne, milles tutvustab ka oma meeskonda. 1. juulist tööd alustava uue rektoraadi koosseisu kuuluvad kolm eraldi prorektorit õppe-, teaduse ja arendustegevuse valdkondades. Uue rektoraadi koosseisu kuuluvad õppeprorektorina tööd alustav teatriteaduse professor Anneli Saro, teadusprorektori ametikohta täitma asuv tehnoloogiauuringute vanemteadur dr Kristjan Vassil ja arendusprorektori ametis jätkab Erik Puura. Rektoraadi liikmetena jätkavad neljaks aastaks valitud dekaanide kõrval ka finantsdirektor Taimo Saan ja akadeemiline sekretär Andres Soosaar.

«Alustava rektoraadi prorektorid on erialaselt laiapõhjalise taustaga – loodan neilt noorema põlvkanna esindajailt värsket pilku, selget vastutuse võtmist ning loomulikult kompromissitut seismist ülikooli õppe- ja teadustegevuse võimalikult kõrge taseme eest,» ütles Kalm.

Rektor rõhutas eesseisva ametiaja plaanidest rääkides, et mitmed strateegilised otsused, mis puudutavad ülikooli tegevuste fookusvaldkondi ja laboreid, uusi ametijuhendeid ja perspektiivikate noorte ülikooli toomist, investeeringuid Delta majja, spordihoonesse ja Narva kolledži ühiselamusse, on tehtud, kuid nende tegelik ellurakendamine on pooleli või isegi algusjärgus.

«Samuti on meie värske partnerlus Euroopa tippülikoolidega avanud ülikooli jaoks täiesti uue mõõtme rahvusvahelises akadeemilises koostöös. Õige pea hakkame koostama järgmist ülikooli arengukava – see ja eespool loetletu sisaldab ülesandeid, mille lahenduste mõju hindavad enamasti alles järgmised rektoraadid ja akadeemilised põlvkonnad ja seda suurema vastutustundega peame neid asju korraldama,» rääkis Kalm.

Tartu ülikooli 250-liikmeline valimiskogu valis 30. märtsil 2017 rektorina jätkama Volli Kalmu. Tartu ülikooli rektoriks kandideerisid senine rektor, TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop.

Volli Kalm on sündinud 10. veebruaril 1953. aastal. Ta lõpetas 1976. aastal Tartu ülikooli geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga «Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia». 1988–1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta ülikooli geoloogiaosakonnas. Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998–2003 oli ta Tartu ülikooli õppeprorektor. Alates 2012. aastast on professor Volli Kalm olnud ametis Tartu ülikooli rektorina.