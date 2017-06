NASA tõi maavälise elu leidmise väidetesse selgust

Möödunud nädalal hakkas internetis levima Anonymous’i video, kus tuntud häkkerite grupp teatas, et NASA on leidnud maavälist elu ja valmistub uudist peagi avalikustama.

Eilseks jõudis video tõmmata nii palju tähelepanu, et sellele reageeris ka NASA teadusjuht Thomas Zurbuchen.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 26, 2017

«Vastupidiselt teadetele ei ole NASA’lt oodata teateid Maavälise elu kohta,» teatas Zurbuchen Twitteri vahendusel. «Kas me oleme Universumis üksi? Kuniks me seda ei tea, on meil missioonid, mis võivad sellesse küsimusse selgust tuua.»

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 26, 2017

Anonymousi videos toodud väited pärinevad seejuures mitte häkitud dokumentidest, vaid tunnistusel, mille Zurbuchen andis Esindajatekoja Teadus-, Kosmose- ja Tehnoloogiakomitee ees, kus kirjeldas NASA tehtud edusamme kosmilise elu otsimises.

Muu hulgas ütles ta ka järgnevat: «Kui võtta arvesse kõik erinevad elu otsimise tegevused ja missioonid, oleme me ühe pretsedenditu ja murdelise avastuse künnisel.»

Näib, et Anonymous haaras kinni just selle lause teisest poolest. Nagu kirjutab Space.com, on avastuse künnisel olemine siiski väga kaugel elu leidmise kinnitamisest.

Zurbucheni aprillis antud tunnistust saab näha siin: