Otse: kas ja mis on Eesti puidukeemia perspektiivid?

Teaduste Akadeemia avaldas seminari kohta ka järgneva tutvustuse:

Eesti üks suuremaid taastuvaid loodusressursse on mets. Suur osa sellest on meie ühisvara. Selle vara kasutamisel on seni suures osas keskendutud globaalsete väärtusahelate lihtsamatele ning tagasihoidlikku lisandväärtust pakkuvatele tegevustele, nagu ümarpuidu eksport või puidu kasutamine kütusena.

Kaasaegsete puidukeemia tehnoloogiate rakendamine võimaldaks Eestil liikuda vastavas väärtusahelas radikaalselt kõrgemale ning kordades suurendada ühiskonna tulu. Nende realiseerimiseks peame aga läbi ja lõhki mõistma vastavate tehnoloogiatega kaasnevaid riske, metsavarude seisu ja nende juurdekasvu võimalusi, ohtusid metsale endale ja teistele loodusväärtustele, aga ka silmas pidama metsa laiemat rolli ühiskonnas ja kultuuris.

Teaduste akadeemia kutsub metsanduse ja puidukeemia valdkondade strateegilisi osapooli (riigi esindajad, ettevõtjad, puidukeemia eksperdid, metsanduse ja looduskaitse spetsialistid, seotud valdkondade teadlased) arutlema metsa väärindamisega seonduvate võimaluste ja riskide üle.

Seminari peamine eesmärk on saada kontsentreeritud faktipõhine ülevaade erinevate osapoolte argumentidest, identifitseerida lüngad meie teadmistes ning määratleda milliseid uuringuid või analüüse vajame strateegiliste otsuste tegemiseks.

Konverentsi kesksed teemad on:

Puidu väärindamine kui võimalus edeneda globaalses väärtusahelas.

Puidu väärindamise kaasaegsed tehnoloogiad.

Mets, loodus ja ühiskond suurte plaanide kontekstis.

Peaettekandja on professor Per Engstrand (Kesk-Rootsi Ülikool). Ettekanded ja seisukohavõtud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, EST-FOR Invest OÜ-lt, Keskkonna-ministeeriumilt, Eesti Looduse Fondilt, Tartu Ülikoolist, Maaülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Paneeldiskussioonis arutlevad puidu väärindamise ja puidukeemia perspektiivide, väljakutsete ja kitsaskohtade üle Toomas Kivimägi, Priit Rohumaa, Tõnis Kanger, Aleksei Lotman, Andres Öpik jt.

Ajakava

10.30–10.50 Registreerimine, tervituskohv

10.50–12.00 PUIDU VÄÄRINDAMINE: ETTEVÕTJATE PLAANID, RIIGI SEISUKOHAD JA KEHTIVAD REEGLID

10.50–11.00 Avasõnad, Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia

11.00–11.15 Puit kui ressurss, Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Asekantsler Ando Leppiman on tehnikateaduste magister soojustehnika erialal. Asekantslerina koordineerib ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas energeetika ning ehitus- ja elamuvaldkonnaga seotud küsimusi ning vastutab riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest nendes valdkondades.

11.15–11.40 Kasutamata vōimalus Eesti metsatööstuses, Margus Kohava, EST-FOR Invest OÜ juhatuse liige

Margus Kohaval on pikaajaline kogemus erinevate metsatööstusettevōtete planeerimisel, ehitamisel ja käivitamisel Eestis, Lätis ja Leedus. Tal on teadusmagistrikraad (cum laude) metsamajanduse alal 1992. aastast.

11.40–11.55 Suurtootmise keskkonnanõuded, Ado Lõhmus, Keskkonnaministeerium

Asekantsler Ado Lõhmuse pädevusvaldkonnas on keskkonnaauditi, -juhtimissüsteemide, keskkonnamõju hindamise ja strateegilise hindamise, keskkonnatasude, keskkonnavastutuse ja maapõue kasutamise ning kaitse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine. Samuti jäätmepoliitika ning hädaolukordade lahendamise korraldamine.

12.00–13.15 PUIDUTÖÖTLEMISE EESLIINITEADUS

12.00–13.00 Modern trends in pulp technology development and is “clean” process is affordable, Per Engstrand, Kesk-Rootsi Ülikool

Dr Per Engstrand on puidutöötlemise tehnoloogia professor Kesk-Rootsi Ülikoolis ja juhatab samas tööstuslike uuringute kolledžit FORIC (Forest as a Resource Industrial Research College). Tema uurimisvaldkonda iseloomustavad märksõnad: biorafineerimine, tselluloosi- ja paberitehnoloogia, kõrge tootlikkusega tehnoloogiad, energiasäästlikkus, puidukeemia.

13.00–13.15 Küsimused‒vastused