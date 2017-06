Galerii: Argentinast leiti suur kogus peidetud natsi-väärisesemeid

Natsi-artefaktide kogu leiti ühest Buenos Airese eeslinna Béccari eramajast kohaliku politsei ja Interpoli ühise läbiotsimise käigus. Nende omanik oli peitnud need eraldi tuppa, kuhu pääses salajase sissepääsu kaudu. Esemete hulka kuulusid nii Adolf Hitleri büst, aju suuruse mõõtmise seade kui ka haakristidega ehitud karpidesse pakitud luupide komplektid.

«Meie esialgsed analüüsid näitavad, et tegemist on originaalesemetega,» ütles Associated Pressile Argentina turvalisusminister Patricia Bullrich. Mitme esemega käisid kaasas ka fotod, millel on näha Hitlerit neid kasutamas.

Võimud usuvad, et leitud esemed on kuulunud natsipartei kõrgema taseme juhtidele. See tõstatab aga küsimuse, kuidas need Argentinasse jõudsid.

«[Selliste esemete leidmine] on Argentina Vabariigis ennekuulmatu. 75 eseme leidmine on ajalooline ning see võib tõestada, et siin on viibinud ka natsi-Saksamaalt põgenenud tippnatsid,» kommenteeris avastust Argentina juudiinstituutide katuseorganisatsiooni DAIA president Ariel Cohen Sabban.