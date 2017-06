Täna ajaloos 25.06: algas Korea sõda

Korea sõda oli relvastatud konflikt Põhja- ja Lõuna-Korea vahel 25. juunist 1950 vaherahuni 27. juulil 1953. USA koos veel 15 riigiga toetas sõjas Lõuna-Koread. Nõukogude Liit ja Hiina olid aga Põhja-Koread toetaval positsioonil.

27. juulil 1953 sõlmiti vaherahu. Põhja-Korea on alates 1994. aastast aga korduvalt teatanud, et see ei kehti enam.

25. juuni Eestis:

1910 – Tallinnas algas 27. juunini kestnud VII üldlaulupidu.

1910 – Paldiski sadamas peatus keisri laev «Põhjatäht.» Nikolai II tütred kohtusid Paldiskisse toodud Tallinna Niguliste ja Oleviste kirikukoolide õpilastega.

1936 – Sõjaringkonnakohus mõistis viis noorsotsialisti vanglasse ja sunnitööle.

1939 – Tahkurannas avati Konstantin Pätsi ausammas.

1970 – sündis Erki Nool, eesti kümnevõistlejs

1989 – Tahkurannas taasavati Konstantin Pätsi ausammas.

Ja maailmas:

1941 – Nõukogude lennukid pommitasid Soome linnu ja lennuvälju. Seejärel raadios esinedes tõdes Soome peaminister Jukka Rangell, et Soome on jälle sõjas Nõukogude Liiduga

1950 – Põhja-Korea tungis Lõuna-Koreale kallale. Algas Korea sõda.

1993 – Leedus võeti rahaühikuna kasutusele Leedu litt.

2009 – suri Michael Jackson, USA poplaulja