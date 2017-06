Täna ajaloos 24.06: USA piloot nägi väidetavalt ufosid

Ufo-fenomeni alguseks võib pidada 1947. aastat, kui lendur ja ärimees Kenneth Arnold nägi väidetavalt Põhja-Ameerikas Kaskaadide mäestikus oma eralennukiga sõites üheksat helendavat objekti. Mehe sõnul meenutasid need talle taldrikuid, mis lendavad üle vee.

Kaks nädalat hiljem teatas USA õhujõudude armee, et nad on leidnud New Mexico osariigist Roswelli linna lähedalt «lendava taldriku» jäänused. See lükati küll hiljem ümber, kuid sellest hoolimata oli ufode müüt saanud alguse.

24. juuni Eestis:

1841 – Nikolai I kinnitatud seadusega võeti kroonutalupojad ja kroonuvaldused Balti kubermangudes kroonu hoolduse alla kõigis üksikasjades.

1846 – Nikolai I kinnitas Liivimaa uue talurahvaseaduse printsiibid.

1917 – Tallinnas lõppesid Eestimaa kergejõustiku esivõistlused, kus esimest korda selgitati Eesti meistreid (küll mitteametlikult) kergejõustikus.

1923 – Kaunases toimus Eesti-Leedu maavõistlus jalgpallis, milles Eesti võitis 6:0. See oli ühtlasi Eesti esimene võit jalgpallimaavõistlustel; see oli Eesti 6. maavõistlusmäng.

1926 – Suure-Jaanis avati Vabadussõja mälestussammas «Lembit».

1933 – Läti president Alberts Kviesis külastas Lasnamäe lennuvälja, kus talle annetati Eesti sõjaväelenduri märk.

Ja maailmas:

1941 – Saksa armee hõivas Kaunase.

1945 – Moskvas Punasel Väljakul toimus Võiduparaad.

1947 – piloot Kenneth Arnold jälgis Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis üheksat ülikiiret tundmatut lendavat objekti, mille kohta ta võttis kasutusele väljendi «lendavad taldrikud» (flying saucers).