Fotod: Portugali metsatulekahjud on näha ka kosmosest

Portugalis lõõmavad metsatulekahjud on praeguseks nõudnud juba enam kui poolesaja inimese elud. Kuumus ja tugev tuul on tekitanud olukorra, kus pääste- ja kustutustööd on kohati pea võimatud.

Nüüd avaldas NASA Maa-observatoorium pildid, millelt võib näha Terra satelliidi kaamerasilma MODIS jäädvustuste jäädvustusi tule laastamistööst. Fotod on tehtud 19. juuni öösel kell 2:48 kohaliku aja järgi. Võrdluseks avaldas kosmoseagentuur ka enne tulekahju puhkemist, 16. juunil tehtud pildi.

Metsatulekahjud öösel vastu 19. juunit:

Portugali metsatulekahjud kosmosest vaadatuna. / NASA

Sama piirkond enne tulekahjude puhkemist: