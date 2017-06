Ülikoolid vähendavad vastuvõttu bakalaureuseõppes

TTÜ õppeprorektori Jakob Kübarsepp selgitas «Aktuaalsele kaamerale», et praegused koolilõpetajad on sündinud ajal, mil sündimus oli väike. Teise põhjusena tõi Kübarsepp välja, et paljud eesti noored lähevad välismaale õppima.

Tallinna ülikool vähendab vastuvõttu bakalaureuseõppes ja suurendab magistriastmes. Maaülikoolil on aga plaanis vähendada õppekohtade arvu mõlemas astmes.

Vaata lähemalt ERR Novaatorist.