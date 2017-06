Uuring: sauruste ajastule panid alguse hiiglaslikud vulkaanipursked

Briti teadlaste värske uuringu järgi mängisid sauruste maailmavalitsemise algatamisel väga tõenäoliselt üsna suurt rolli hiiglaslikud vulkaanipursked, mis lükkasid umbes 200 miljonit aastat tagasi käima triiase ajastu lõpu suure väljasuremislaine, kui tõstsid atmosfääris süsihappegaasi taset. Seda on kahtlustatud varemgi, sest on leitud samast ajajärgust pärinevaid vulkaanilisi kivimeid.

Nüüd kirjutavad teadlased Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et see tõendusmaterjal toetab väga tugevalt arusaama, et just võimsad vulkaanipursked olid triiase lõpu väljasuremiste põhjuseks ja sauruste ajastu alusepanijaks.

Kuidas teadlased ajastutloovate vulkaanide mõju tõestasid, võib lähemalt lugeda ERR Novaatorist.