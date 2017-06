NASA avaldas nimekirja sadadest uutest eksoplaneetidest

Nii teatas NASA eile, 19. juunil. Tegemist on kõige põhjalikuma kataloogiga Kepleri missiooni esimese nelja tööaasta jooksul leitud uutest võimalikest planeetidest, mis kunagi avaldatud. Andmed kehtivad peamiselt Luige tähtkujus asuvate võimalike planeetide kohta, mille kohta uusi andmeid enam oodata ei ole.

Lisandunud 219 uut avastust tõstavad Kepleri missiooni leitud planeedikandidaatide numbri 4034, millest enam kui poolte puhul on planeedi olemasolu ka kinnitust leidnud. Viiekümnest Maa-suurusest ja oma tähesüsteemide elukõlbulikus tsoonis asuvast planeedist on kinnitatud 30.

Avastatud planeetide jaotumine suuruse järgi. / NASA/JPL-CalTech

«Kepleri andmestik on unikaalne, kuna sisaldab Maaga analoogsete planeetide koguhulka,» kommenteeris avaldatud kataloogi missiooni astrofüüsikaosakonna teadlane Mario Perez. «Nende planeetide galaktikas esinemise sageduse mõistmine võib aidata tulevasi NASA missioone sellistest planeetidest otsepilte saada.»

Ühestki hetkel tuvastatud planeedist fotosid mõistagi ei ole. Nagu kevadel avastatud kuulus Trappist-1 süsteem, on ka need tehtud kindlaks, jälgides tähtedest teleskoobi sensorile jõudvat valgust ning selle nõrgenemist, mis tekib, kui planeet tähe eest möödub.

Huvitataval kombel selgus andmetest, et väikseid planeete on meie galaktikas külluslikult ning valdavalt jagunevad Maa-tüüpi planeedid kahte selgesse suurusklassi – nn kivised Maa-suurused ja super-Maa-suurused ning veidi väiksemad mini-Neptuuni suurused. Leitud planeetide suurusjaotust võib näha järgnevalt graafikult:

/ NASA/JPL-CalTech

Lisaks sellistele vaatlustele on andmed läbinud ka põhjaliku järeltöötluse, mille käigus tehti kindlaks, et ükski võimalik planeet kogemata kahe silma vahele ei jäänud, või et ühtki saadud signaali liiga entusiastlikult planeediks ei tituleeritud.

«Selle väga hoolikalt välja töötatud kataloogi alusel saame otseselt vastata ühele astronoomia paeluvamatest küsimustest – kui palju leidub galaktikas meie Maaga sarnaseid planeete?,» ütles kataloogi juhtivautor, maavälise elu otsimisega tegeleva SETI instituudi teadlane Susan Thompson.

Kepleri missiooni avastatud planeetidega saab lähemalt tutvuda NASA eksoplaneetide arhiivis.