Viis üllatavat fakti Teise maailmasõja kohta

1. Prantsusmaal oli 1940. aastal rohkem tanke ja relvi kui Saksamaal

Arvatakse, et Saksamaa tõttas sõtta suure tipptasemel sõjaväega. Tegelikult see aga nii ei olnud.

Kui Saksamaa 1940. aasta 10. mail operatsiooniga «Fall Geib» alustas, et purustada Prantsusmaa, olid vaid nende 16 väeüksust 135-st mehhaniseeritud. Ülejäänud sõltusid hobustest või olid üldse jalamehed.

Üllatav on ka see, et Saksamaal oli vähem suurtükke: Prantsusmaal oli 10 700, Saksamaal aga 7378. Tankidega oli sama lugu: Saksamaal oli neid 2439 ja Prantsusmaal 3254.

2. Suurbritannia üllatav prioriteet

Enne Teist maailmasõda otsustas Suurbritannia, et nad keskenduvad sõjas peamiselt õhu- ja mereväele. Pärast Prantsusmaa langemist saadi aga aru, et tuleb suurendada ka maaväe osakaalu.

Sellest hoolimata ei olnud kuni 1944. aasta kevadeni Suurbritannia prioriteediks ei merevägi, õhujõud, maavägi ega kaubalaevastik. Selleks oli hoopis õhusõidukite tootmine. Suurbritannia ehitas sõja ajal 132 500 õhusõidukit. Lahingus ei käinud aga kunagi rohkem kui 750 hävitajat.

3. Jaapanil olid surmalenduritega rakettlennukid

Saksamaa ei olnud ainuke, kes kasutas sõjas rakettlennukeid. Jaapan töötas näiteks välja Ohka nimelise rakettlennuki, mida juhtisid surmalendurid ehk kamikaze'd. Surmalendurid juhtisid need enamasti laevade vastu.

4. Õhuässad

Saksamaa lennuväe piloodid olid hoopis teistsuguse lähenemisega kui Liitlased. Lisaks sellele, et sakslased pidid lendama pikemalt ilma pausideta, tuli toetada ja kaitsta pidevalt teatud lennuässasid, kes said siis rahulikult vastaseid maha võtta. Liitlastel sellist strateegiat aga ei olnud.

5. Liitlased kaotasid sõjas vaid ühe protsendi oma kaubalaevastikust

323 090-st laevast kaotasid Liitlased vaid 4786 ehk umbes 1,48 protsenti. Umbes 2000 hävitatud laevadest kuulusid Suurbritanniale.

Allikas: History Extra