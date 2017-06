Küsimus ajaloost: millal hakati sularahaautomaate kasutama?

Üht ja kindlat leiutajat sularahaautomaadil ei ole. Tänapäeval on kasutusel nii-öelda mitme leiutise hübriid, kirjutab History.

Paljude ekspertide arvates on nii-öelda esimese automaatse pangamasina loojaks Luther Simjiani nimeline USA leiutaja ja ärimees. Simjian on patenteerinud väga paljusid asju – värviliste röntgenkiirte masina, kaugjuhtimispuldi, isefokusseeriva kaamera jne. Enim on ta tuntud aga Bankographi nimelise masina pärast. Välimuselt oli see üsna sarnane tänapäeva sularahaautomaadiga, selle funktsioon oli aga veidi teine. Raha väljastamise asemel pakkus see sularaha ja tšekkide hoiustamisvõimalust.

USA Citibank pakkus 1960. aastal inimestele küll selle kasutamisvõimalust, kuid tavainimesed seda omaks ei võtnud. Seda kasutasid aga need, kes ei tahtnud tavalise pangatelleriga silmitsi seista – nimelt prostituudid ja gangsterid

Šokolaadiautomaat eeskujuna

1967. aastal tekkis Šoti leiutajal John Shepherd-Barronil vannis lesides geniaalne idee. Miks ei võiks müügiautomaadid lisaks šokolaadile väljastada ka sularaha? Briti pangale Barclays see idee meeldis ja juba varsti paigaldatigi Londoni ühele tänavale esimene automaat sularaha väljastamiseks.

Meile tuttavaid plastikkaarte siis veel aga ei olnud. Selle asemel tuli kasutada hoopis radioaktiivse tindiga trükitud paberkandjaid. Korraga sai välja võtta kuni 10 naela.

Esimese automaatse pangamasina USAs, kust sai välja võtta sularaha, töötas välja aga insener Donald Wetzel. Tema pangaautomaadist sai raha välja võtta juba plastikkaardi abil, inimestele kasutamiseks paigaldati see 1969. aasta septembris.

Sularahaautomaatide võidukäik

1970. aastateks võtsid kümned USA pangad kasutusele sularahaautomaadid. 1977. aastal paigaldas Citibank need üle terve New Yorgi. Selleks, et inimesed need omaks võtaksid, tuli korraldada aga kulukaid reklaamikampaaniaid.

Sularahaautomaatide võidukäik toimus samal ajal ka paljudes Euroopa riikides. Eestis hakkas tööle esimene sularahaautomaat aga alles kakskümmend aastat hiljem ehk 1993. aasta sügisel.