Öötaevas võib nüüd näha Gunnar Grapsi nimelist asteroidi

«Kui nägin krematooriumi ees Harley Davidsonidega sõitvaid mustas nahas ja ogadega kaetud kingadega tüüpe, kes olid oma keha kõik õõnsused metalli täis toppinud, kuid nutsid minu nõo pärast oma silmi peast välja, mõjutas see mind tugevalt. See oli väga liigutav. Nad võisid olla väliselt sedavõrd tugevad ja karmid, kuid tegelikult nad olid sisemiselt hellad. See oli hetk, kus tundsin, et Gunnari nimi tuleb kosmosesse saada,» meenutas laulja nime taevalaotuste kaartidele kandmise idee sündi Amara Graps, Gunnar Grapsi onutütar ja USA planeediteaduste instituudi vanemteadur.

