Irooniline kokkusattumus: ekspeditsioon kliimamuutuse uurimiseks jäi kliimamuutuse tõttu ära

Teadlaste tiim pidi jäälõhkujaga CCGS Amundsen jõudma Hudsoni lahte, et uurida, kuidas kliimamuutus on seda mõjutanud, kirjutab The Guardian. Kuna Newfoundlandi rannikul olid jääolud aga liiga ohtlikud, otsustati missioon turvalisuse eesmärgil pooleli jätta. See pidi olema 17 miljonit dollarit maksva projekti esimene uurimisetapp.

Ohtlikud jääolud on põhjustatud liiga soojade temperatuuride ehk kliimamuutuse pärast. Ekspeditsiooni takistanud ohtlik jää on uuringugrupi sõnul suure tõenäosusega pärit Kõrg-Arktikast. Uurimisgrupi jaoks oli tõeline üllatus, et see nii kaugele lõunasse välja on jõudnud.

Globaalse soojenemise tõttu sulab järjest üha suurem hulk Arktika jääst. Tänu kliima soojenemisele on sealne jää ka oluliselt mobiilsem.

Ekspeditsiooni juhtivuurija David Barberi sõnul oli kliimamuutuse poolt põhjustatud ekspeditsiooni tühistamine justkui märguanne, et maailm peab kliimamuutust hulga tõsisemalt võtma ja selleks põhjalikumalt valmistuma.