Seitse kõige ekstreemsemat planeeti

Kõige kuumem

Planeedil valitsev temperatuur sõltub sellest, kui kaugel asub ematäht ja, kui kuum see on, kirjutab The Independent.

Kõige kuumem eksoplaneet on hiljuti avastatud Kelt-9b – temperatuur võib seal küündida lausa 4300 °C kraadini. Päikesesüsteemis on ühed kõige kuumemad aga Merkuur ja Veenus.

Merkuur asub päikesele kõige lähemal ja päeval ulatub seal temperatuur umbes 430 °C kraadini. Kõige kuumem planeet päikesesüsteemis on aga Veenus, keskmise temperatuuriga 462 kraadi °C.

Kõige külmem

Kõige külmem temperatuur valitseb planeedil nimega OGLE-2005-BLG-390Lb. Linnutee galaktikas asuv eksoplaneet on oma massilt Maast umbes viis korda suurem. Selle temperatuur võib langeda lausa -223 °C kraadini.

Kõige väiksem planeet

Kõige väiksema eksoplaneedi tiitlit kannab hetkel Kepler-37b. See on kuust veidi suurem, kuid Merkuurist jällegi väiksem.

Eksoplaneedi pinnatemperatuur ulatub 420 °C kraadini ja selle tõttu ei ole seal elu võimalik.

Kepler-37b Foto: NASA/REUTERS/SCANPIX

Kõige suurem planeet

Päikesesüsteemi kõige suurem planeet on Jupiter. NASA on kõige suuremaks eksoplaneediks nimetanud aga DENIS-P J082303.1-491201 b. See on Jupiteri massist 28,5 korda suurem.

Tegu on nii massiivse planeediga, et tihti arutatakse, kas seda hoopis Pruuni kääbusena klassifitseerima ei peaks. Pruunid kääbused on planeedi (hiidplaneedi) ja tähe (punase kääbuse) vaheliste omadustega taevakehad.

Kõige vanem planeet

12,7 miljardi vanune PSR B1620-26 b on kõige vanem hetkel teadaolev eksoplaneet. Meie universum on antud planeedist vaid umbes miljard aastat vanem.

Kunstniku illustratsioon maailma vanimast planeedist. Foto: NASA/G. Bacon

Kõige noorem planeet

Tähesüsteem V830 Tauri on vaid 2 miljoni aasta vanune. Sealses tähesüsteemis tiirlev hiiglaslik eksoplaneet V830 Tau b on kolm neljandikku hiidplaneedi Jupiteri massist. Selle ematäht on oma massilt päikesega võrdne, kuid raadiuselt kaks korda suurem.

Planeet, kus on kõige halvem ilm

Kuna eksoplaneedid asuvad meist väga kaugel, on raske kindlaks teha, millised ilmastikuolud seal valitsevad. Meie päikesesüsteemist läheb halvima ilma tiitel aga ilmselt Veenusele. Maaga umbes sama suur planeet on kaetud nimelt väävlihappe pilvedega.

Kuna atmosfäär liigub kiiremini, kui planeet jõuab pöörelda, tekivad seal tugevad tormid. Veenuse atmosfäär on Maa omast umbes 100 korda tihedam ja koosneb 95 protsendi ulatuses süsinikdioksiidist. Selle tulemusel tekib kasvuhooneefekt, mis kergitab temperatuuri väga kõrgele.