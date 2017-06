Milline on meie planeedi vanim veel elus olev organism?

Teadlaste jaoks on vanima elusorganismi välja selgitamine paras pähkel, kirjutab BBC News. Suure tõenäosusega on selleks mõni puu. Et seda tõestada, tuleb teha tõelist detektiivitööd – vaadata alustuseks läbi vanad dokumendid, maalid, metsakaardid jne.

Üheks levinumaks viisiks, kuidas teha puu vanus kindlaks, on lugeda kokku selle ringid: üks ring võrdub üks aasta. Seda meetodit ei saa kasutada aga kõigi puude peal ning lisaks sellele eeldab see enamasti puu maha saagimist.

Arboristid kasutavad puuringide kokku loendamiseks spetsiaalset töövahendit ehk juurdekasvupuuri. See laseb võtta puiduproovi ilma kasvavat puud kahjustamata.

Kuid ka selle kasutamisel tuleb olla hoolas. 1960. aastatel võttis üks teadlane ühelt männilt juurdekasvupuuri abil puiduproovi, et teha kindlaks tema vanus. Puur aga murdus puu sees katki. Kuna tegu oli üsna kalli vahendiga, võttis üks metsamees selle kätte kättesaamiseks puu pahaaimamatult maha.

Hiljem selgus, et tegu oli umbes 5000 aasta vanuse puuga. Tänu sellele avastati aga õnneks, et selles piirkonnas asub veel sama vanu puid.

USA teadlastetiim täiendab pidevalt maailma vanimate puude nimekirja. Seal on kirjas näiteks Sri Lankal asuv püha viigipuu, mille vanuseks on vähemalt 2222 aastat ja 3627-aastane Tšiilis asuv küpressipuu, mis on umbes sama vana, kui Inglismaal asuv megaliitehitis Stonehenge.

USAs California osariigis Valgetes mägedes kasvab aga üks Metuusala nime kandev puu, mille vanuseks on 4800 aastat ja nimeta 5000 aastane igimänd, millele kuulub vanima tüvega puu tiitel.

Kõige vanema teadaoleva puu tiitel läheb aga hoopis Rootsi – ühe hariliku kuuse juurestiku vanuseks määrati seal nimelt 9550 aastat.