Haiti randadel vedelevast plastikprügist tehakse sülearvutipakendeid

Igaüks, kes ostab nüüd endale teatud Delli arvuti (XPS 13 2-in-1), võib selle leida pakendist, mis koosneb 25 protsendi ulatuses ümbertöödeldud ookeaniplastikust, kirjutab New Scientist. Sellel aastal kavatsetakse ookeanitest umbes 8000 kilogrammi plastikprügi välja õngitseda.

Prügistumine on rahvusvaheline probleem – rohkem kui 5 triljonit plastiktükki hulbib meie ookeanites. Plast laguneb aga väikesteks tükkideks ning mereloomad söövad seda tihti toidu pähe sisse.

Kaheksa tonni prügi vähendamine ei avalda küll märskimisväärset mõju, kuid see aitab kindlasti inimeste teadlikkust tõsta. «Selleks, et näha, millist reaalset tulemust avaldab selline prügi taaskasutamine, peaksid ettevõtmisega liituma rohkemad ettevõtted,» kommenteeris Francois Galgani, kes on plastikreotuse alane ekspert Prantsusmaa mereuurimiskeskusest IFREMER.