Uuring: kakskeelsed lapsed eristavad paremini hääli

Ameerika teadlased eesotsas Susannah Levyga New Yorgi ülikoolist tegid katseid 41 lapsega, kellest 22 rääkis ainult inglise keelt ja 19 lisaks mõnda muud keelt. Nende peal katsetati ülesandeid ning tulemused näitasid, et kümneaastased ja vanemad lapsed said ülesannetega hakkama paremini kui üheksa-aastased ja nooremad. Selgus ka see, et kakskeelsed lapsed olid ülesannetes edukamad kui ükskeelsed.

Sellel, miks see nii on, võib olla mitu seletust – kakskeelsetel lastel on näiteks teistest rikkalikum teadliku kõne kuulamise kogemus või parem keskendumisvõime. Rolli võib mängida ka see, et nad tajuvad lihtsalt paremini sotsiaalseid olukordi, mis aitab omakorda inimeste hääli eristada.

Uuring ilmus ajakirjas Bilingualism: Language and Cognition.

