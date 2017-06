Millised Maa-suurused planeedid on elamiskõlbulikud?

Belgia teadlased teatasid veebruaris, et 39 valgusaasta kaugusel Veevalaja tähtkujus asuva TRAPPIST-1 ümber leiti seitse enam-vähem Maa-suurust eksoplaneeti, millest kolm asuvad ka nii-nimetatud elukõlbulikus tsoonis.

Ameerika Ühendriikides asuva Oklahoma osariigi ülikooli postdoktorantuuri astrofüüsik Billy Quarles avaldas hiljuti teadusuuringu, kus ta on teinud kindlaks seitsme kõne all oleva planeedi võimaliku koostise, kirjutab Science Daily. Astrofüüsik jõudis järeldusele, et kuus planeeti seitsmest on oma koostiselt Maaga üsna sarnased. Eksoplaneet TRAPPIST-1e on Quarlesi hinnangul ilmselt kõige parem kandidaat elamiskõlbulikkuse osas.

«Eksoplaneete uurivate teadlaste eesmärgiks on leida planeete, mis on oma koostiselt kõige sarnasemad Maaga ning oleksid potentsiaalselt elamiskõlbulikud,» rääkis astrofüüsik.

Võrreldes Maa tihedust TRAPPIST-1 eksoplaneetide tihedusega, sai Quarles kindlaks teha, millest need koosnevad ja kas need on potentsiaalselt elamiskõlbulikud. Uurimistulemused näitasid, et TRAPPIST-1f eksoplaneet on elamiseks liiga kuum.

Quarles viis koos kaasuurijatega uurimistöö läbi NASA Goddardi kosmoselennukeskuses. Uuring ilmus ajakirjas Astrophysical Journal Letters.