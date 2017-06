Teadlased tegid valge kääbustähe massi Einsteini vihje abil kindlaks

Töörühm, mis koosnes USA Baltimore'is asuva kosmoseteleskoobi teaduse instituudi astronoomist Kailash Sahust ja tema kolleegidest, kasutasid selleks meetodit, mille pakkus 1936. aastal välja juba Einstein. Teadlane pidas selle praktiseerimist toonase tehnoloogilise võimekuse juures aga pea võimatuks.

Sahu töörühmal läks see aga korda. Sirgjooneliste arvutuste kohaselt moodustab valge kääbuse mass Päikese omast 67,5 protsenti. Teise selle lähistel asuva tähe Stein 2051 A liikumise alusel tehtud arvutuste kohaselt peaks see olema aga vaid 0,5 Päikese massi. Töörühma järeldused vihjavad sellele, et valgus kääbustähe näol ei olegi tegu tõelise kaksiktähesüsteemiga.

