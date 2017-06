Küsimus ajaloos: kas Hitler tegi testamendi?

Nähes, et Saksamaa lüüasaamine Teises maailmasõjas on vältimatu, tegi Hitler kiiresti testamendi. See koosneb kahest osast: isiklikust ja poliitilisest dokumendist.

Poliitilises testamendiosas palub Hitler näiteks Göringi ja Himmleri natsiparteist välja heitmist, tuues põhjuseks reeturliku käitumise. Lisaks sellele toonitab ta, et sakslased peavad rassiseadusest kinni pidama ja alati juutide vastu võitlema.

Isiklikus testamendiosas palub Hitler, et tema surnukeha põletataks. Oma kunstikogu soovis ta jätta oma kodulinna Linzi kunstigalerii käsutusse.

