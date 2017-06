Marokos päevavalgele tulnud fossiilid kirjutavad ümber kogu meie ajaloo

Marokost Jebel Irhoudi nimelisest arheoloogilisest väljakaevamiskohast leitud fossiilid on nüüd teadaolevalt vanimad leiud nüüdisinimese kohta, kirjutab Nature. Varem arvati, et meie liik sai alguse umbes 200 000 aastat tagasi. Marokot leitud fossiilid annavad alust arvamiseks, et tegelikult toimetasid nüüdisinimese eellased planeedil juba vähemalt 300 000 aastat tagasi.

Arheoloogilised väljakaevamised Jebel Irhoudis on käinud mingil määral juba viimased 50 aastat. Kuna paik oli väga halvas seisukorras, oli väljakaevamiste alguses aga keeruline hinnata leitud fossiilide vanust. Arvati, et tegu on näiteks neandertallaste säilmetega.

2000. aastatel leiti väljakaevamiskohast aga uusi fossiile. Uusi meetoteid kasutades selgus, et need pärinevad kuni 350 000 aasta tagusest ajast.

Leidude põhjal tehtud inimnäo rekonstruktsioon on väga sarnane tänapäeva inimkolbaga. Selle põhjal on alust arvate, et tegu on nüüdisinimese eellasega.