Foto: vaata, milline vaade avaneb astronaudi «kabinetist»

NASA astronaut Jack Fischer lisas paar päeva tagasi Twiterisse pildi allkirjaga: «Mul ei ole kunagi varem hea vaatega kabinetti olnud, kuid tuleb tunnistada, et see meeldib mulle väga!»

Pilt, mille Fischer postitas, on tehtud nimelt rahvusvahelise kosmosejaama ISS pardal, kirjutab PHYS. Mees on orbiidil olnud alates selle aasta aprillist, missioon lõppeb septembris. Tegu on tema esimese kosmosemissiooniga.