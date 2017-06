07.06: iseseisvus maailma väikseima pindalaga riik

Vatikan on Roomas asuv merepiirita linnriik, kus kehtib teokraatlik valitsusvorm. Alates 2013. aastast on Vatikani riigipeaks paavst Franciscus. Paavst on riigist sõltumatu ning tegu on tähtajatu ja mittepäriliku ametiga.

Enne iseseisvaks saamist 1929. aastal, oli Vatikan Itaalia poolt okupeeritud (1870-1929). 1929. aasta veebruaris sõlmiti Itaalia ja paavsti vahel aga Lateraani leping, mis oli aluseks iseseisva linnriigi tekkele. Leping jõustus sama aasta 7. juunil.

7. juuni sündmused Eestis:

1238 – Stensby lepinguga Taani kuninga ja Liivimaa ordumeistri vahel sai Taani tagasi Tallinna koos Revala, Harju, Viru ja Järvaga.

1347 – Saksa ordu kõrgmeister andis Harju-Viru üle Liivimaa ordule.

1905 – Peeter Speegi ajalehes Uudised ilmus väga radikaalne tüüpmärgukiri, kus pandi ette kukutada tsarism ja sotsialiseerida maa.

1920 – Tallinnas toimus esimene ametlik korvpallimäng Eestis, kui kohtusid Tallinna Poeglaste Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli meeskond.

1923 – II Riigikogu esimene koosolek. Jaan Tõnisson valiti parlamendi esimeheks.

1932 – Oslos toimus Eesti-Norra esimene maavõistlus jalgpallis, mille Eesti kaotas 0:3.

1936 – Soomes Lahtis püstitas kõrgushüppaja Aksel Kuuse Eesti rekordi 1.95; rekord püsis 22 aastat.

1939 – Eesti välisminister Karl Selter ja Saksa Riigi välisminister Joachim von Ribbentrop allkirjastasid Berliinis mittekallaletungilepingu.

1957 – võeti vastu Eesti NSV looduskaitseseadus, mis oli esimene omataoline NSV Liidus.

1957 – moodustati ENSV Rahvamajanduse Nõukogu.

2009 – Eestis toimusid Euroopa Parlamendi valimised. Valimistel osales 396 982 inimest (43,9% valimisnimekirja kantutest).

Ja maailmas:

1099 – Esimene ristisõda: algas Jeruusalemma piiramine.

1692 – Jamaica maavärinas hävis Port Royal.

1832 – Aasia koolera jõudis iiri väljarändajatega Québecisse.

1862 – Suurbritannia ja USA leping orjakaubanduse lõpetamise kohta.

1893 – Mahatma Gandhi esimene kodanikuallumatuse akt.

1905 – Norra storting kuulutas uniooni Rootsiga lõppenuks.

1905 – Dresdenis asutati kunstirühmitus Die Brücke.

1917 – Esimene maailmasõda: Messines´i lahing.

1929 – Vatikan iseseisvus.

1930 – hakkas kehtima Youngi plaan. Saksamaa reparatsioonisummaks 113,9 miljardit riigimarka.

1981 – Iisraeli õhurünnak Iraagi Osiraki tuumareaktorile.

1989 – Taani võttis esimese riigina maailmas vastu homoseksuaalsete paaride kooselu reguleeriva seaduse.