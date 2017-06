Viis kõhedusttekitavat juhtumit, mis on seotud tuumapommidega

Tuumapomm on üks kõige võimsamaid massihävitusrelvi. Sel põhjusel on tänapäeva rahvusvahelise poliitika üks eesmärkidest nende kasutamise tõkestamine. Sellest hoolimata on neid aja jooksul katsetatud aga üsna palju, eriti külma sõja ajal, kirjutab War History Online.

Briti Columbia provints: jumal tänatud, et tegu oli ainult katsetusega

USA otsustas Külma sõja ajal, et igaks juhuks tuleks proovida, kuidas töötab tuumapomm külmades tingimustes.

Tuumapommi katsetus toimus 1950. aastal. Pommituslennuk B-36 lendas Alaskalt Floridasse. Pärast kuue tunnist lendu tekkisid sellel külma ilma tõttu aga probleemid. Pooled mootoritest tuli peatada ning meeskonnaliikmete turvalisuse nimel tuli alla heita ka pardal olnud tuumapomm.

Tuumapomm plahvatas Kanada riigi lääneosas Briti Columbia provintsis. Jumal tänatud, et tegu oli ainult katsetusega ja plahvatuskoht oli hõredalt asustatud.

2007. aasta Põhja-Dakota apsakas

Kuidas sa end tunneksid, kui sa teaksid, et sinu kohal lendab lennuk, mille küljes on tiibraketid päris tuumalõhkepeadega?

USA strateegiline pommitaja B-52 kandis 2007. aastal lennu ajal Põhja-Dakota osariigist Louisianasse tiibade küljes kuut tiibraketti, mis olid varustatud päris tuumalõhkepeadega. Keegi aga ei teadnud seda. Enne rikkumise avastamist seisis lennuk veel tunde maa peal.

Midagi küll ei juhtunud, kuid sellest hoolimata on tegu ühe häbiväärse apsakaga.

Tuumapomm, mis on endiselt kadunud

1950. aastatel olid tuumapommikatsetused üsna tavalised. Lõuna-Carolina ja Georgia rannikul põrkasid kaks lennukit kokku. Ühe lennuki pardal oli aga tuumapomm.

Mõlemad lennukid said kokkupõrkes kannatada. Piloot, kelle pardal oli tuumapomm, otsustas selle enda turvalisuse huvides lõpuks alla heita. Tuumapommi läks aga kaduma ning seda ei ole vaatamata hulgalistele otsingutele senini üles leitud.

Tuumapomm, mis haihtus koos lennukiga justkui õhku

Lühike, aga salapärane lugu: pommilennuk B-47 lendas USAst Floridast Marokosse. Tee peal pidi lennukil olema kaks tankimispeatust. Pärast esimese peatuse tegemist kadus lennuk Aafrika mandri kohal aga ära. Lennukis oli kaks tuumapommikorpust, kuid õnneks ilma lõhkeaineta. Lennuk koos meeskonna ja tuumapommikorpustega jäidki kadunuteks.

Traagiline õnnetus

Üheks kõige traagilisemaks võib pidada 1950. aastal toimunud õnnetust. Kümme USA pommituslennukit lendasid Californiast Vaikse ookeani lääneosas asuvale Guami saarele. Igas lennukis oli tuumapomm.

Ühel lennukil tekkis aga mehaaniline tõrge ja sellepärast tuli tal alguspunkti tagasi lennata. Lõpuks oli vajalik hädamaandumine, mis kahjuks ebaõnnestus. Selle käigus sai surma kaksteist inimest.

Lennukivrakk süttis põlema ja ellujäänud tormasid seda vapralt kustutama. Lõhkeained plahvatasid ja selle käigus sai surma veel seitse ja sada vigastada.